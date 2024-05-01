رغم الإجراءات الأمنية في البتاوين.. نزيل يجهز على صديقه داخل فندق

شفق نيوز/ شهدت منطقة البتاوين في بغداد، يوم الأربعاء، مقتل نزيل في فندق على يد صديقه بعد مشاجرة بينهما في أحد فنادق المنطقة التي تشهد منذ أيام عملية أمنية واسعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نزيلين اثنين في فندق الظهران في منطقة البتاوين وسط بغداد، تشاجرا حتى انتهى الشجار بمقتل أحدهما.

ولفت إلى أن جثة القتيل ما تزال (حتى إعداد الخبر) داخل الفندق، والجاني كذلك، مبيناً أن طرفي الشجار أصدقاء وينزلان بنفس الفندق.

وبيّن أن عناصر الاستخبارات ومكافحة الجريمة والمخدرات وعدد آخر من القوات الامنية وصلت إلى مكان الحادث.

وأُخضعت منطقة البتاوين، يوم الخميس الماضي، لعملية أمنية وخدمية هي الأوسع منذ سنوات، رفعت عبرها الغطاء عن "عالم سفلي" للدعارة وصناعة وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة.

وتقع منطقة البتاوين وسط بغداد، على بُعد بضعة أمتار من نصب الحرية، بين شارع "أبو نؤاس" الشهير ونهر دجلة غرباً، وتحدها ساحة التحرير شمالاً، ومنطقة الكرادة جنوباً، وتتمركز في وسطها أشهر دور السينما والفنادق والمحال التجارية والشركات الضخمة بمختلف أنواعها، القائمة على جانبي شارع السعدون الذي يقطعها ممتداً من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير، وتتوسطها ساحة النصر التي تمثل أكبر تجمع للاختصاصات الطبية في البلاد.