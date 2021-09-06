سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رغم الوعود الامنية.. استمرار اغلاق طريق حيوي في ديالى بسبب هجمات داعش

Category: أمـن

Date: 2021-09-06T12:15:20+0000
رغم الوعود الامنية.. استمرار اغلاق طريق حيوي في ديالى بسبب هجمات داعش

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، باستمرار اغلاق طريق حيوي في المحافظة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الهجمات التي تشهدها ناحية العبارة وغياب الحلول الامنية منذ سنوات.

وقالل المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاهالي يرفضون فتح الطريق الرئيسي الرابط بين بعقوبة وناحية العبارة، احتجاجاً على عدم وضع حلول واقعية ودائمة للخروق الأمنية والهجمات المستمرة التي تستهدف المدنيين وقلب المدينة بالعبوات الناسفة واسلحة القنص".

فيما ذكر مدير ناحية العبارة، شاكر مازن، لوكالة شفق نيوز، ان "القيادات الامنية زارت المتظاهرين الذين اغلقوا الطريق ووعدت بتلبية مطالبهم الامنية بمعالجة بؤر الارهاب وهجمات الموت وتكثيف نقاط التفتيش وتعزيز القطعات الامنية بكاميرات المراقبة في الناحية".

واكد ان "الطريق من المقرر اعادة فتحه اليوم في ظل التطمينات الامنية التي تلقاها الاهالي من القيادات الامنية التي وعدت بخطط محكمة لانهاء التهديدات الامنية وخروقات العصابات الارهابية".

وتعرضت ناحية العبارة خلال الـ48 ساعة الماضية لهجومين بالأسلحة وعبوتين ناسفتين خلفا 7 جرحى اغلبهم من العناصر الامنية.

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

related

أهالي بلدة ساخنة في ديالى يواصلون اغلاق طريق رئيسي لهذه الأسباب

Date: 2021-09-05 09:16:30
أهالي بلدة ساخنة في ديالى يواصلون اغلاق طريق رئيسي لهذه الأسباب

قوات الامن تلاحق "داعش" في ناحية مضطربة بديالى

Date: 2021-08-11 08:42:43
قوات الامن تلاحق "داعش" في ناحية مضطربة بديالى

تمديد بقاء القوات الاتحادية في ناحية ساخنة امنيا وعشائريا بديالى

Date: 2021-04-19 15:55:02
تمديد بقاء القوات الاتحادية في ناحية ساخنة امنيا وعشائريا بديالى

مخاوف من عودة داعش الى اكبر معاقل "القاعدة" في ديالى

Date: 2020-12-11 11:19:31
مخاوف من عودة داعش الى اكبر معاقل "القاعدة" في ديالى

القضاء العراقي يرد على قضية اطلاق سراح متهمين بإرتكاب مجزرة بجامع للسنة

Date: 2020-08-16 09:59:36
القضاء العراقي يرد على قضية اطلاق سراح متهمين بإرتكاب مجزرة بجامع للسنة

القبض على أحد المتورطين بقتل منتسب بالاستخبارات العسكرية في ديالى

Date: 2021-03-30 18:20:33
القبض على أحد المتورطين بقتل منتسب بالاستخبارات العسكرية في ديالى

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

جرحى بانفجار ناسفة وبحادث سير في ديالى

Date: 2021-06-17 11:10:33
جرحى بانفجار ناسفة وبحادث سير في ديالى