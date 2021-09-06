رغم الوعود الامنية.. استمرار اغلاق طريق حيوي في ديالى بسبب هجمات داعش

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، باستمرار اغلاق طريق حيوي في المحافظة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الهجمات التي تشهدها ناحية العبارة وغياب الحلول الامنية منذ سنوات.

وقالل المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاهالي يرفضون فتح الطريق الرئيسي الرابط بين بعقوبة وناحية العبارة، احتجاجاً على عدم وضع حلول واقعية ودائمة للخروق الأمنية والهجمات المستمرة التي تستهدف المدنيين وقلب المدينة بالعبوات الناسفة واسلحة القنص".

فيما ذكر مدير ناحية العبارة، شاكر مازن، لوكالة شفق نيوز، ان "القيادات الامنية زارت المتظاهرين الذين اغلقوا الطريق ووعدت بتلبية مطالبهم الامنية بمعالجة بؤر الارهاب وهجمات الموت وتكثيف نقاط التفتيش وتعزيز القطعات الامنية بكاميرات المراقبة في الناحية".

واكد ان "الطريق من المقرر اعادة فتحه اليوم في ظل التطمينات الامنية التي تلقاها الاهالي من القيادات الامنية التي وعدت بخطط محكمة لانهاء التهديدات الامنية وخروقات العصابات الارهابية".

وتعرضت ناحية العبارة خلال الـ48 ساعة الماضية لهجومين بالأسلحة وعبوتين ناسفتين خلفا 7 جرحى اغلبهم من العناصر الامنية.

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.