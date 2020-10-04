"رعب وقلق" في الزاب الاسفل.. شكاوى من مداهمات تهدد السلم المجتمعي

شفق نيوز/ شكت ناحية الزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، اليوم الاحد، من اعتقالات ومداهمات "غير مبررة" تهدد الاستقرار الامني والاجتماعي في الناحية، بحسب مديرها غازي عبيد احمد.

قال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الجيش - لواء 51 تنفذ اعتقالات ومداهمات غير مبررة في مناطق وقرى الناحية دون أي مبررات او دوافع على الرغم من الاستقرار الامني في عموم مناطق وقرى الناحية"، مؤكداً "عدم تسجيل أي حادث او خروقات امنية ضمن 45 كم2 التي تمثل مساحة الناحية وتوابعها".

وحذر احمد من "تبعات امنية واجتماعية جراء الاعتقالات التي تصل يوميا الى 40 حالة, يطلق سراح المعتقلين بعد ساعات لعدم وجود ثبوت أي تهم او ادانات ضد المعتقلين"، مشيرا الى "شكاوى كثيرة وامتعاض اجتماعي واسع جراء المداهمات والاعتقالات التي تهدد العلاقة بين المواطن والقوات الامنية وتولد تنافر وبغض بين الاهالي وقوات الجيش".

وتابع، أن "سكان الزاب يودون الاجهزة الامنية ويتعاونون معها بشكل مثالي افضل مما كانت عليه الاوضاع قبل 2014 وقبل اجتياح داعش للناحية، إلا أن القوات الامنية تسببت باحباط لدى الاهالي يهدد بنسف جميع جهود وبرامج التعاون المعلوماتي بين المواطن وقات الامن."

وشدد مدير الزاب على ضرورة "اعتماد مذكرات قبض وتحري قضائية وصدور اوامر قضائية رسمية قبل الشروع بأي مداهمات او اعتقالات تثير القلق والرعب في المجتمع، الى جانب التنسيق المسبق مع ادارة الناحية والذي لازال غائبا رغم المناشدات والمطالب التي قدمناها لادارة المحافظة والقيادات الامنية المعنية".

واختتم، حديثه بالقول إن "ناحية الزاب بحاجة لتعزيز ثقة المواطن بالاجهزة الامنية وقطع الطريق امام عودة جميع الافكار المتطرفة التي تهدد الامن الاجتماعي".