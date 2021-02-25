"رعاة داعش" أسلوب اختراق جديد للتنظيم الإرهابي في محافظة عراقية ساخنة

شفق نيوز/ حذر مصدر مسؤول في نينوى، يوم الخميس، من تسلل عناصر داعش واختراق عدة قصبات زراعية تحت عناوين رعاة الغنم أو اعوانهم جنوبي محافظة نينوى غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "المناطق المحصورة بين تل عبطة والحضر جنوبي نينوى وهي مناطق (الصفاوي والشكيج والرويشدية ومنطقة المتياهة على حافة وادي الثرثار)، تشهد تزايد اعداد رعاة الغنم بحجة الرعي وسط مخاوف ومعلومات من وجود الكثير من ذيول الإرهاب والمتعاونين معهم وخاصة من قرى (الطرطيعات والقرى القريبة من الطريق الستراتيجي نينوى- بغداد)".

وطالب المصدر بتسيير دوريات مشتركة من الجانبين وتدقيق أسماء الرعاة على ضوء المعلومات الامنية والبيانات الرسمية ثانيا وشن عمليات تفتيش بحثا عن الأسلحة الموجودة لديهم.

ودعا المصدر الى ترحيل الرعاة المشتبه بهم في حال عدم وجود الكفيل الضامن لهم مؤكدا وجود معلومات باختراق عناصر داعش للرعاة لتنفيذ مخططات ارهابية.

بدوره؛ أكد قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي لوكالة شفق نيوز؛ أن المناطق الممتدة بين الحضر وتل عبطة في نينوى مؤمنة بالكامل وتتواجد فيها قوات الجيش ولوائي 44 و25 من الحشد الشعبي الى جانب التنسيق المعلومات مع الاهالي حيال أي تحركات مريبة لعناصر داعش.

ودعا المطروحي سكان القصبات والمزارعين ومربي الحيوانات الى ابلاغ الاجهزة الامنية في حال رصد أي تسلل او اختراق من قبل عناصر داعش للقصبات الزراعية

وأشار المطروحي إلى أن مناطق جزيرة الثرثار الممتدة بين محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين لازالت تمثل معاقل لداعش ومنطلقات للتسلل والعبور بين المحافظات.

وأكد قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي؛ أن "دورياتنا النهارية والليلية والرصد الاستخباري المستمر حد من تحركات عناصر داعش وحسر نشاطها الإرهابي بشكل ملحوظ".