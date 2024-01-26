"أرض زراعية" تشعل الصراع بين عشيرتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري عنيف أدى لقطع طريق عام مع محافظة البصرة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتي (النوافل وال غزي) واستخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة"، لافتا إلى أن "النزاع اندلع بسبب خلاف على أرض زراعية".

واضاف، ان "النزاع العشائري تسبب بقطع الطريق العام الرابط بين محافظتي ميسان والبصرة"، مؤكدا أن " قوات كبيرة من الجيش تمكنت من التدخل وإيقاف النزاع بالقوة بين الطرفين، وشن حملات مداهمة لاعتقال المتورطين فيه".