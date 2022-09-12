رصد تسلل لإرهابيين حاولوا استهداف الزائرين في سامراء 

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، عن إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف زوار الاربعينية والقوات الأمنية جنوب سامراء في صلاح الدين.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي أحبطت، مساء أمس، مخططا إرهابيا لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين، والقطعات الأمنية جنوب مدينة سامراء"، مشيراً إلى "إحباط محاولة تسلل لعناصر فلول داعش الإرهابي في منطقة تل الذهب جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وبحسب البيان، فإن "الإرهابيين الدواعش كانوا يرومون التسلل لاستهداف الزائرين والقطعات الماسكة، قبل ان يتم رصدهم ومعالجتهم بالأسلحة المناسبة".