رصد تحرك قوة أمريكية كبيرة باتجاه قاعدة عسكرية داخل العراق (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأنه تم رصد تحركات لقوة عسكرية أمريكية باتجاه قاعدة القيارة الجوية، الواقعة شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز ، إن "القوة الأمريكية شوهدت وهي تتحرك من أحد المواقع العسكرية ضمن مناطق شمال العراق، ويُرجّح أنها تتجه نحو قاعدة القيارة الجوية"، دون أن يوضح حجم القوة أو طبيعة مهمتها.

وأضاف أن "التحركات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة"، مشيرا إلى ان "الجهات المعنية لم تصدر لغاية الآن بيانًا رسميًا يوضح خلفيات هذه التحركات أو أهدافها".

وتعد قاعدة القيارة الجوية إحدى القواعد العسكرية الاستراتيجية التي استخدمتها القوات الأمريكية سابقًا في عملياتها ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وتقع على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوب مدينة الموصل.