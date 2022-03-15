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رصد "تحركات مكثفة لميليشيات تابعة لإيران" داخل سوريا بعد هجوم أربيل

Category: أمـن

Date: 2022-03-15T11:09:56+0000
رصد "تحركات مكثفة لميليشيات تابعة لإيران" داخل سوريا بعد هجوم أربيل

شفق نيوز/ أشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، وجود "تحركات مكثفة للميليشيات التابعة لإيران، في مناطق مختلفة من الأراضي السورية"، بعد القصف الصاروخي الإيراني لأربيل.

وأوضح المرصد أن هذه التحركات تتمثل بـ"عمليات إعادة انتشار وتموضع" في عدة مناطق، ومنها غرب الفرات، وتحديدا في "البوكمال وباديتها، والميادين وريفها"، كما شملت "تغيير مواقع ونقاط تابعة للميليشيات، والتمركز بنقاط جديدة، بالإضافة لنقل سلاح وذخائر إلى مواقع أخرى".

وفي الرقة، أشارت مصادر المرصد السوري إلى أن "الميليشيات العاملة تحت الجناح الإيراني عمدت إلى إعادة انتشار لقواتها وسلاحها".

ويضيف المرصد أن الميليشيات الإيرانية قامت أيضا "بتحركات غير اعتيادية في منطقة تدمر وباديتها، ومناطق أخرى بريف حمص الشرقي، وتمثلت بإعادة تموضع في مواقع جديدة وإخلاء مستودعات ونقاط تابعة لها".

وأشار إلى حدوث عمليات مشابهة أيضا "في ضواحي العاصمة دمشق، وقرب الحدود مع لبنان بريف دمشق".

وتأتي هذه التحركات بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له عدة مناطق في أربيل، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي، لكن حكومة الاقليم نفت ذلك، وذكرت ان القصف استهدف منزل رجل اعمال كوردي ومحيط محطة فضائية.

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