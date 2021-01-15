رصاص "عشوائي" بجلولاء وانتحار "فتى" في النجف ومصرع صاحب عربة خضار بالموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بأن مسلحين يعتقد أنهم من داعش أطلقوا النار عشوائيا في أحد أحياء جلولاء واصابوا منتسبا أمنيا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحين أطلقوا النار عشوائيا في حي الشهداء وسط جلولاء ما تسبب باصابة منتسب في مكافحة الإجرام.

وأكد المصدر أن قوة من الجيش توجهت إلى مكان الحادث ولم تتضح حتى الان حصيلة الهجوم.

وفي النجف؛ أفاد مصدر محلي بالمحافظة يوم الجمعة، بتسجيل حادثين جنائيين، أحدهما حالة انتحار فتى في احدى مناطق المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن فتى يبلغ من العمر 11 عاما أقدم على الانتحار بواسطة (حبل وتعلاگة) الملابس داخل دولاب الملابس في غرفة والديه بمنزلهم في منطقة المزارع بحي ميسان بمحافظة النجف الاشرف.

وبين، أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.

كما عثرت القوات الأمنية في النجف؛ على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما قضت حرقا داخل هيكل لاحد المنازل بظروف غامضة بعد اختفاء عن ذويها منذ شهر كامل، حيث فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

وإلى الموصل؛ حيث أفاد مصدر امني بمصرع صاحب عربة لبيع الخضار كانت متوقفة إلى جانب الطريق بالقرب من الجسر الرابع بالجانب الايسر من الموصل.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عجلة كانت تسير بسرعة كبيرة جداً انحرفت عن الطريق واصطدمت بعربة خضار بصورة مروعة.

وأضاف المصدر؛ أن الحادث أدى إلى مصرع صاحب العربة فيما أصيب سائق السيارة بجروح خطيرة بعد سقوطها في مجرى مياه صغير بجانب الطريق.