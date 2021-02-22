رصاص القناص ومصائد العبوات تهدد بنزوح سكان 9 قرى في ديالى

شفق نيوز/ حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، من نزوح سكان 9 قرى شمالي ناحية جلولاء شمال شرق ديالى بسبب هجمات داعش وغياب الحلول الامنية.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ ان 9 قرى شمالي ناحية جلولاء ابرزها ام الحنطة والشيخ بابا وعدة قرى اخرى مهددة بالنزوح بسبب استمرار الهجمات الدموية التي تشنها عناصر داعش بالعبوات الناسفة او القنص الليلي او القصف الصاروخي وسط حلول امنية غائبة منذ 3 سنوات.

وأضاف العزاوي؛ أن السلطات الأمنية تتجاهل مطالبنا بإعادة لواء قتالي من شرطة الطوارئ الى المحافظة بعد سحبه منذ سنوات عدة الى مناطق كركوك وصلاح الدين.

ودعا العزاوي الوزارات الامنية الى معالجات فاعلة لخطر الجماعات الارهابية في مناطق مناطق شمالي جلولاء وريف خانقين وتفادي كوارث معيشية تلحق عشرات القرى الزراعية.

وسببَّ انسحاب البيشمركة من حدود ديالى عام 2017 بعد احداث استفتاء الاستقلال الكوردستاني حدوث فراغات امنية شاسعة استغلتها عناصر داعش الفارة من المحافظات الغربية ومناطق ديالى لشن هجمات وعمليات ارهابية راح ضحيتها العشرات من المدنيين والقوات الامنية.

يذكر ان مناطق "شمالي جلولاء" تشهد اضطرابا امنيا منذ اكثر من عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في آب 2014 قبل أن يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.