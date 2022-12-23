رصاصتان من مجهولين تنهيان حياة مُسن وإنقاذ أسرة من الغرق في بغداد وواسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل رجل مُسن على يد مسلحين مجهولين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً كبيراً بالسن يستقل دراجة هوائية لقي مصرعه بعد اصابته برصاصتين من قبل مجهولين ضمن تقاطع باب المعظم وسط بغداد".

في السياق، أعلنت قيادة شرطة واسط إنقاذ أسرة من الغرق في قضاء شيخ سعد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبي قسم شرطة الاقضية (مركز شرطة شيخ سعد) وبمشاركة شعبة استخبارات الاقضية ورغم الظروف الجوية القاسية تمكنت من انقاذ اسرة واسطية من الغرق بسبب الأمطار الغزيرة وبدون خسائر بشرية".