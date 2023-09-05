رصاصة "مخمور" تنهي حياة شاب بكركوك وشجار في مطار النجف بسبب طائرة إيرانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع شاب بإطلاق نار بأطراف مدينة كركوك، فيما شهد مطار النجف الدولي "مشاجرة" عنيفة بين موظفيه بسبب تصوير طائرة إيرانية "متعطلة"، أدت لإصابة أحد طرفي النزاع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رجلاً مخموراً أطلق النار من سلاح مسدس باتجاه شاب يجلس بباب منزله في منطقة (الصيادة) بأطراف مدينة كركوك، ما أسفر عن مقتله بالحال".

وأضاف أن "أسباب الحادث مجهولة حتى الآن، فيما اعتقلت قوات الأمن الجاني ونقلت الجثة الى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث لكشف ملابساته"

من جهة أخرى أفاد شهود عيان بمطار النجف الاشرف الدولي، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "أحد المسافرين أقدم على تصوير طائرة إيرانية أخفقت مرتين في الإقلاع بسبب خلل فني، مما أدى لامتعاض المسافرين على متنها من سوء الطائرة وعدم صيانتها".

واضافوا، ان "تصوير الطائرة أدى لقيام إحدى الموظفات في المطار، بتوبيخ المسافر وتدخل موظف آخر لانهاء الأمر، ثم تطور الأمر بين موظفي المطار إلى شجار، وانقسامهم لنصفين، قسم بجانب صاحب التصوير، وقسم آخر معترض".

وتابع الشهود، ان "الانقسام بين الطرفين تطور إلى عراك بالأيدي، وأدى لجرح احد الموظفين، فيما استدعى مدير المطار قوات الحماية الخارجية لفرض الامن واعادة السيطرة عليه".

واشاروا إلى ان "الطائرة الإيرانية اقلعت بعدما حملت جميع المسافرين، بالتعاون مع القوات الامنية الخاصة بالمطار".