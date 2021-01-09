رصاصة مجهول تُردي مقاتلاً في الحشد بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم السبت بمقتل عنصر من الحشد من قبل مجهولين في اطراف المقدادية شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أحد عناصر الفوج الاول لواء 24 للحشد الشعبي قتل برصاصة مجهولة المصدر في القطعات الخلفية لمقر اللواء في أطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأشار إلى أن "قوات الحشد شنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين، وان تحقيقا فتحته السلطات الامنية لكشف الجهة التي تقف وراء الحادث".

وفي تطور منفصل، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن "قيادة عمليات الجزيرة شرعت بواجب للبحث والتفتيش، وتمكنت خلاله من القاء القبض على اثنين من المطلوبين في ناحية الرمانة بقضاء القائم صادرة بحقهما مذكرات قبض وفق المادة (4) ارهاب".