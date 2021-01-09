سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رصاصة مجهول تُردي مقاتلاً في الحشد بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-01-09T17:23:49+0000
رصاصة مجهول تُردي مقاتلاً في الحشد بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم السبت بمقتل عنصر من الحشد من قبل مجهولين في اطراف المقدادية شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أحد عناصر الفوج الاول لواء 24 للحشد الشعبي قتل برصاصة مجهولة المصدر في القطعات الخلفية لمقر اللواء في أطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأشار إلى أن "قوات الحشد شنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين، وان تحقيقا فتحته السلطات الامنية لكشف الجهة التي تقف وراء الحادث".

وفي تطور منفصل، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن "قيادة عمليات الجزيرة شرعت بواجب للبحث والتفتيش، وتمكنت خلاله من القاء القبض على اثنين من المطلوبين في ناحية الرمانة بقضاء القائم صادرة بحقهما مذكرات قبض وفق المادة (4) ارهاب".

related

صد هجوم "عنيف" لداعش في ديالى

Date: 2020-07-25 18:29:18
صد هجوم "عنيف" لداعش في ديالى

الحشد يوسع انتشاره صوب آبار النفط في ديالى

Date: 2020-10-23 20:09:49
الحشد يوسع انتشاره صوب آبار النفط في ديالى

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

الحشد يعلن سقوط قائد بارز باشتباكات مع داعش في ديالى

Date: 2020-08-28 20:05:23
الحشد يعلن سقوط قائد بارز باشتباكات مع داعش في ديالى

الحشد يخترق معاقل ساخنة في ديالى لمعالجة مفارز داعش المتحركة

Date: 2020-12-26 09:27:41
الحشد يخترق معاقل ساخنة في ديالى لمعالجة مفارز داعش المتحركة

ضبط براميل متفجرة وصواريخ لداعش في ديالى

Date: 2020-07-30 17:47:33
ضبط براميل متفجرة وصواريخ لداعش في ديالى