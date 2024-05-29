رصاصة في الرأس.. العثور على جثة رجل أربعيني في غدير بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة رجل أربعيني، عليه أثر رصاصة في الرأس ضمن منطقة الغدير شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات الأمن عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 45 سنة، مقتول برصاصة مستقرة في الرأس، وبالقرب من ساقه سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة الغدير".

وبحسب المصدر، لم يثبت حتى الآن، ما إذا كان الحادث انتحار أو جريمة قتل.

وفي ديالى، أنقذت دورية للنجدة النهرية، امرأة بعمر 36 سنة قبل لحظات من انتحارها، برمي نفسها في نهر ديالى من أعلى الجسر الحديدي وسط بعقوبة.

وأوضح مصدر مطلع، للوكالة، أن الامرأة تعاني من مشكلات نفسية.