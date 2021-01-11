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رصاصة في الرأس.. العثور على جثة "راعي اغنام" قضى بظروف غامضة شمالي ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-01-11T09:18:37+0000
رصاصة في الرأس.. العثور على جثة "راعي اغنام" قضى بظروف غامضة شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بالعثور على جثة راعي اغنام مقتولا شمالي ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال رئيس مجلس العظيم السابق والقيادي في الحشد العشائري محمد ابراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز؛ ان "اهالي العظيم عثروا على جثة راعي اغنام مقتولا برصاصة في الرأس، وبجانبه سلاحه الشخصي من نوع البندقية، بعد فقدان أثره منذ يوم امس في منطقة قرى الصافج الحدودية مع ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى".

وبين ضيفان؛ أن "تفاصيل الحادث لا زالت غامضة وان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وتشهد القرى النائية في ديالى عمليات اغتيال وخطف تنفذها الجماعات المتطرفة، تطال اغلبها المزارعين ومربي الحيوانات في القرى النائية.

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