رصاصة طائشة وبلاغ كاذب ينقلب على صاحبه جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الخميس، بإصابة منتسب في شرطة النجدة نتيجة رصاصة طائشة في قضاء قلعة صالح بالمحافظة.

وفي تطور أمني منفصل بمحافظة ذي قار، كشفت مكافحة الإجرام تفاصيل بلاغ كاذب بشأن حادثة "تسليب"، ليتضح لاحقاً أنها محاولة احتيال على خلفية خلافات مالية.

وذكرت قيادة شرطة ذي قار في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "مركز شرطة البطحاء تلقى بلاغاً من أحد المواطنين ادعى فيه تعرضه لجريمة تسليب من قبل مجهولين استولوا منه على مبلغ قدره 25 مليون دينار، بعد إطلاق النار على العجلة التي كان يستقلها".

وأضاف البيان أن "قائد شرطة المحافظة وجّه بتشكيل فريق تحقيق من مكافحة إجرام ذي قار لمتابعة البلاغ والتحقق من ملابساته".

وبحسب البيان، فإن "التحقيق الفني والكشف على آثار الإطلاقات النارية من قبل المختصين أثبت أن البلاغ غير صحيح، وبعد مواجهة المبلغ وشريكه بالأدلة، اعترف المتهم (ح.ح.ع) من مواليد 1992 بافتعال الحادثة بالتعاون مع المتهم (ع.م.ع)، بسبب خلافات مالية".

وتم تدوين أقوالهما قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق المادة 243 من قانون العقوبات العراقي، لاستكمال الإجراءات القانونية.