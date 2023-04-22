رصاصة طائشة تنهي حياة شاب وإصابة آخر بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل وإصابة شخصين بحادثين متفرقين في منطقتين مختلفتين وسط وشمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في الثلاثينات من عمره قتل برصاصة طائشة في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "الشاب قتل متأثراً باصابة تعرض لها قبل 3 ايام نتيجة النزاع العشائري بين عشيرتي (عتاب وال حاتم)".

واضاف المصدر، ان " مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم تجاه شاب قرب النهر الهولندي وسط مدينة الناصرية واصيب بجروح بليغة، نقل معها للمشفى لتلقي العلاج اللازم".