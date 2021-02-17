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رصاصة مجهولة تودي بحياة مجهز للكهرباء المحلية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-17T18:20:58+0000
رصاصة مجهولة تودي بحياة مجهز للكهرباء المحلية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاربعاء، بمصرع مدني برصاصة مجهولة في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاحب مولدة كهرباء اهلية لقي، مساء اليوم، مصرعه برصاصة مجهولة المصدر في قرية الجزيرة، ( 7كم شمال قضاء المقدادية)، دون معرفة وتحديد مصدر الرصاصة".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقاً على مكان الحادث، نقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي"، مشيراً إلى أن "ظروف الحادث غامضة وقيد التحقيق الأمني ".

ويشهد قضاء المقدادية، ( 40كم شمال شرق بعقوبة)، حوادث اغتيال وهجمات تستهدف مدنيين وعناصر أمنية لدواع طائفية أو نزاعات شخصية.

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