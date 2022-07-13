سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"رصاصة تنظيف" تنهي حياة منتسب واصابة شخصين بحادثين في الإقليم وقربه

Category: أمـن

Date: 2022-07-13T11:34:29+0000
"رصاصة تنظيف" تنهي حياة منتسب واصابة شخصين بحادثين في الإقليم وقربه

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بوفاة منتسب في إدارة منطقة كرميان بـ"رصاصة خاطئة" من بندقيته، فيما أصيب شخصان بحادث سير على طريق طوز خورماتو – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "منتسباً في شرطة كرميان تولد 1981 يدعى (شيا عثمان محمد) توفي بعد اصابته بسبب رصاصة خاطئة انطلقت من بندقيته خلال عملية تنظيفها داخل منزله في حي الثوار في قضاء كفري".

وأضاف المصدر أن "المنتسب كان يتمتع بإجازة رسمية وتوفي بعد نقله الى المستشفى متأثراً بجروح بليغة ولم يفلح المسعفون بانقاذه"، مشيراً الى "نقل الجثة الى الطب العدلي في قضاء كلار لاستكمال الإجراءات الصحية اللازمة".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز إن "شابين اصيبا بجروح متفاوتة جراء انقلاب مركبتهم على طريق طوز خورماتو – كركوك".

وأضاف المصدر أن "المصابين تم نقلهما الى مستشفى الطوز لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد طرق صلاح الدين حوادث سير متصاعدة بسبب عدم تطبيق القوانين المرورية واهمال قواعد السلامة.

related

في كرميان والمثنى.. مصرع شخص بحادث سير وانتحار شاب شنقاً

Date: 2021-11-30 18:23:57
في كرميان والمثنى.. مصرع شخص بحادث سير وانتحار شاب شنقاً

مصرع واصابة 9 زائرات ايرانيات بحادث في العراق

Date: 2019-10-10 10:36:49
مصرع واصابة 9 زائرات ايرانيات بحادث في العراق

مصرع امرأة وطفلة بحادث سير في صلاح الدين

Date: 2021-10-23 08:28:43
مصرع امرأة وطفلة بحادث سير في صلاح الدين

بينهم نساء وأطفال .. مصرع 10 أشخاص بحادث مروع قرب كركوك

Date: 2021-12-04 11:31:15
بينهم نساء وأطفال .. مصرع 10 أشخاص بحادث مروع قرب كركوك

مصرع 5 أشخاص بحادثين منفصلين في الديوانية

Date: 2021-06-30 14:40:48
مصرع 5 أشخاص بحادثين منفصلين في الديوانية

في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

Date: 2021-05-20 20:17:28
في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

بابل.. حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 5 آخرين

Date: 2021-03-06 15:42:26
بابل.. حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 5 آخرين

صلاح الدين.. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط بحادث سير مروع

Date: 2022-05-12 06:18:15
صلاح الدين.. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط بحادث سير مروع