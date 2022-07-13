"رصاصة تنظيف" تنهي حياة منتسب واصابة شخصين بحادثين في الإقليم وقربه

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بوفاة منتسب في إدارة منطقة كرميان بـ"رصاصة خاطئة" من بندقيته، فيما أصيب شخصان بحادث سير على طريق طوز خورماتو – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "منتسباً في شرطة كرميان تولد 1981 يدعى (شيا عثمان محمد) توفي بعد اصابته بسبب رصاصة خاطئة انطلقت من بندقيته خلال عملية تنظيفها داخل منزله في حي الثوار في قضاء كفري".

وأضاف المصدر أن "المنتسب كان يتمتع بإجازة رسمية وتوفي بعد نقله الى المستشفى متأثراً بجروح بليغة ولم يفلح المسعفون بانقاذه"، مشيراً الى "نقل الجثة الى الطب العدلي في قضاء كلار لاستكمال الإجراءات الصحية اللازمة".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز إن "شابين اصيبا بجروح متفاوتة جراء انقلاب مركبتهم على طريق طوز خورماتو – كركوك".

وأضاف المصدر أن "المصابين تم نقلهما الى مستشفى الطوز لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد طرق صلاح الدين حوادث سير متصاعدة بسبب عدم تطبيق القوانين المرورية واهمال قواعد السلامة.