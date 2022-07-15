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رصاصة تكتب نهاية طفل واعتقال 5 متاجرين بالمخدرات بين كوردستان وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-07-15T08:46:48+0000
رصاصة تكتب نهاية طفل واعتقال 5 متاجرين بالمخدرات بين كوردستان وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في صلاح الدين، باعتقال 5 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بين أطراف إقليم كوردستان وصلاح الدين، فيما أنهت رصاصة طائشة حياة طفل في المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكن من اعتقال 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في نقطة تفتيش مفرق كفري – سليمان بيك على طريق بغداد – كركوك".

وأضاف المصدر، أن "الأشخاص كانون قادمين من إقليم كوردستان، ومتجهين إلى العاصمة بغداد، وتم اعتقالهم بمتابعة استخبارية حثيثة"، مؤكداً إحالتهم إلى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إلى ذلك، ذكر المصدر، أن "طفلا توفي متأثراً بإصابته برصاصة طائشة من سلاح (BKC) في رأسه سقطت جراء اطلاق نار في أحد احتفالات ترقية ضباط بناحية الضلوعية جنوبي محافظة صلاح الدين.

وأوضح أن "جثة الطفل تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث وشنت حملة بحث وتفتيش عن المتسببين بالحادث".

وتشهد الكثير من القرى والأرياف في المحافظات العراقية، وفيات وإصابات، جراء إطلاق العيارات النارية العشوائية في الأعراس والمناسبات المتنوعة، رغم تشريع قوانين وإجراءات تجرِّم مطلقي العيارات النارية وتسري عليهم عقوبات قانونية.

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