رصاصة تستقر بصدر ضابط كبير اثر شجار في مقهى شعبي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، مساء يوم الثلاثاء، بإصابة ضابط أمني بشجار داخل مقهى شعبي وسط الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ضابطا كبيراً ينتمي لاستخبارات العاصمة بغداد دخل بشجار داخل مقهى شعبي وسط مدينة الناصرية، وأدى لإصابته برصاصة في الصدر".

وأضاف، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الضابط المصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج، فيما اعتقلت الجناة لاكمال الاجراءات التحقيقية معهم".