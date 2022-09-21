رصاصة "الغفلة" تنهي حياة فتى في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأربعاء، بمصرع فتى نتيجة رصاصة أصابته بالخطأ أثناء تنظيف سلاح نوع "كلاشنكوف" في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتى يبلغ من العمر 14 عاما لقي مصرعه برصاصة انطلقت غفلة أثناء تنظيف سلاح والده نوع رشاش كلاشنكوف في قرية المعدان في أطراف خانقين، (105 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي"

وتشهد ديالى ومدنا عراقية أخرى، حوادث مميتة جراء أخطاء تنظيف الأسلحة أو العبث بها.