سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رصاصة "الغفلة" تنهي حياة فتى في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-21T18:11:53+0000
رصاصة "الغفلة" تنهي حياة فتى في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأربعاء، بمصرع فتى نتيجة رصاصة أصابته بالخطأ أثناء تنظيف سلاح نوع "كلاشنكوف" في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتى يبلغ من العمر 14 عاما لقي مصرعه برصاصة انطلقت غفلة أثناء تنظيف سلاح والده نوع رشاش كلاشنكوف في قرية المعدان في أطراف خانقين، (105 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي"

وتشهد ديالى ومدنا عراقية أخرى، حوادث مميتة جراء أخطاء تنظيف الأسلحة أو العبث بها.

related

انطلاق عملية أمنية مشتركة من محورين في ديالى

Date: 2021-08-12 08:24:32
انطلاق عملية أمنية مشتركة من محورين في ديالى

ديالى.. انقطاع الكهرباء إثر استهداف برجين للخط الإيراني

Date: 2021-06-16 07:51:14
ديالى.. انقطاع الكهرباء إثر استهداف برجين للخط الإيراني

مصرع ضابط واغتيال مدني وحالة انتحار "غامضة" في محافظتين

Date: 2021-12-10 10:23:36
مصرع ضابط واغتيال مدني وحالة انتحار "غامضة" في محافظتين

شرطي يقتل مدنيين اثنين بدافع الثأر في ديالى

Date: 2021-09-28 17:45:59
شرطي يقتل مدنيين اثنين بدافع الثأر في ديالى

عملية مشتركة بين بغداد وديالى ومقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار شمالي العاصمة

Date: 2022-07-02 12:23:39
عملية مشتركة بين بغداد وديالى ومقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار شمالي العاصمة

داعش يختطف عمال دواجن في ديالى

Date: 2021-03-21 05:36:37
داعش يختطف عمال دواجن في ديالى

العثور على جثة بائع دجاج مثّل بها داعش وارتفاع حصيلة هجوم بمتنازع عليها

Date: 2021-01-16 06:37:49
العثور على جثة بائع دجاج مثّل بها داعش وارتفاع حصيلة هجوم بمتنازع عليها

مقتل واصابة اربعة اشخاص غالبيتهم من الشرطة بحوادث في ديالى وبغداد

Date: 2020-06-07 12:20:09
مقتل واصابة اربعة اشخاص غالبيتهم من الشرطة بحوادث في ديالى وبغداد