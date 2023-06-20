رصاصات متناثرة تصيب مدنيين ومنتسباً أمنياً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة اشخاص بينهم تاجر ومنتسب امني نتيجة هجوم مسلح ومشاجرة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين مجهولون فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه تاجر مواد غذائية ضمن منطقة جميلة، شرقي بغداد، ما أسفر عن اصابته بجروح في منطقة البطن فيما لاذ المسلحون بالفرار"، مبيناً أن "قوة امنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وفتحت تحقيقا بالحادث".

وفي حادث منفصل أضاف المصدر أن "مواطناً أصيب بمنطقة الرأس نتيجة تعرضه لرصاصة طائشة ضمن مدينة الصدر، وتم نقله الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وتابع المصدر أن في السياق ذاته "حدثت مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة حي الجهاد، غربي بغداد، ما أسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة والذي يعمل منتسب في الدفاع اثناء الاستراحة"، لافتا "الى حضور قوة امنية لمنطقة الحادث ونقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".