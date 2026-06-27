رشوة بـ20 ألف دولار تطيح بمنتسب في مكافحة إجرام كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء السبت، بإلقاء القبض على أحد منتسبي قسم مكافحة الإجرام بالمحافظة، بعد ضبطه متلبساً بتلقي رشوة تبلغ 20 ألف دولار من أحد المواطنين مقابل إنجاز معاملة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة خاصة من مديرية شؤون وأمن كركوك نفذت عملية القبض على المنتسب أثناء تسلمه مبلغ الرشوة، بعد أن ساوم أحد المواطنين على دفعه مقابل إنجاز معاملة.

وأضاف أن المتهم أُوقف وفق أحكام القرار (160)، بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المشرف على أعمال مديرية شؤون وأمن كركوك.

وأوضح المصدر أن المنتسب نُقل قبل مدة قصيرة إلى قيادة شرطة كركوك قادماً من إحدى المحافظات، قبل إلحاقه بالعمل في قسم مكافحة الإجرام بقضاء التون كوبري.

وأشار إلى أن التحقيقات والإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ما تزال مستمرة بإشراف الجهات القضائية المختصة.