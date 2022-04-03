رشقة صواريخ جديدة تستهدف معسكر زليكان في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاحد، بتجدد القصف الصاروخي على معسكر زليكان حيث تتواجد فيه القوات التركية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أربعة صواريخ استهدفت، مساء اليوم، معسكر زليكان، مبيناً أنها اطلقت من جنوب الجانب الايسر لمدينة الموصل باتجاه المعسكر الواقع إلى الشمال من المدينة.

وأوضح المصدر، أن الصواريخ سقطت في احد الحقول البعيدة عن المعسكر، مؤكداً "لا يوجد اي خسائر مادية او بشرية".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تعرض محيط قاعدة زليكان شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى لقصف صاروخي هو الثاني خلال ايام.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن صاروخين استهدفا معسكر زليكان التركي وقعا بالقرب من اللواء 112 لقوات البيشمركة.

وأشار المصدر الامني، إلى أن الانباء الاولية تفيد بأن الاطلاق كان من محيط قضاء تلكيف، دون أن تتوفر نتائج عن القصف او ماتسبب به حتى الآن.

والثلاثاء الماضي، تعرض محيط قاعدة زليكان لقصف تم عبر ثلاثة صواريخ، سقطت بالقرب من القاعدة وبالقرب من قرية جيبران القريبة موقع الحادث من دون وقوع أضرار تذكر.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.