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"رشقة رصاص في الهواء" تؤخر موكب الخزعلي بعد "مشاجرة" مع عجلتين

Category: أمـن

Date: 2022-10-07T19:38:03+0000
"رشقة رصاص في الهواء" تؤخر موكب الخزعلي بعد "مشاجرة" مع عجلتين

شفق نيوز/ أوضح مسؤول محلي بمحافظة البصرة يوم الجمعة، واقعة تعرض النائب فالح الخزعلي لمحاولة اغتيال.

وكان النائب عن كتلة السند فالح الخزعلي قد اعلن عن تعرضه لمحاولة اغتيال في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأبلغ المسؤول المحلي وكالة شفق نيوز؛ أن "النائب فالح الخزعلي كان متوجها لجلسة عشائرية في حدود ناحية الدير وعند البوابة العامة للناحية تعرض لمضايقة من عجلتين اثنين، وعلى اثرها توقفت عجلات الطرفين عند البوابة وحدث شجار بسيط بينهما، استلزم حضور شيوخ المعتدين على النائب، وكذلك أحد شيوخ الخزاعل في البصرة وتم الصلح والتراضي بذات مكان الحادث وانتهى الخلاف بين الطرفين بحضور الأجهزة الامنية ايضا".

وأضاف أنه "بعد ذلك توجه الاطراف جميعا كل بالاتجاه الذاهب إليه في بادئ الأمر، ورافقت النائب عجلات الأجهزة الامنية المتمثلة بالجيش، وأثناء الاقتراب من المكان الذي يقصده النائب الخزعلي، تم رشق عدة رصاصات في الهواء ورد الجيش على الفور برصاص في الهواء أيضا، وبالتالي نحن لا نعرف هل هناك محاولة اغتيال كانت ضد النائب ام لا، علماً أن السيارات لم تتعرض لأي أذى ورشقات الرصاص كانت في الهواء وربما يكون الأمر صدفة". 

وأشار المصدر؛ إلى أن "مراكز الشرطة لغاية الان لم تستقبل اي شكوى بخصوص تعرض النائب الخزعلي لحادثة اغتيال او ما شابه".

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