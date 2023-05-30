رشقة اطلاقات نارية على المخفر الحدودي العراقي مع السعودية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتعرض مخفر حدودي عراقي مع السعودية لرشقة اطلاقات نارية من عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن" مخفراً حدودياً عراقياً على الحدود السعودية تعرض لرشقة اطلاقات نارية من قبل عناصر مجهولة يعتقد انهم تابعين لتنظيم داعش".

ونفى المصدر "وجود تعرض على المخفر او سقوط ضحايا بسبب هذه الرشقة النارية على مخفر حرس الحدود العراقي"، مبينا أن " القوات الأمنية تمشط المنطقة بحثا عن مصدر النيران".