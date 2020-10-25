رشقاً بالحجارة .. محتجون يصيبون ضابطاً و5 منتسبين بالأمن في بغداد

شفق نيوز/ أُصيب عدد من قوات الأمن بينهم ضابط بعد أن أمطرهم محتجون بوابل من الحجارة في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أفاده اليوم الاحد ضابط في الشرطة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ضابطاً برتبة عقيد ومفوض، واربعة منتسبين جميعهم من قوات حفظ القانون اصيبوا بجروح في مناطق مختلفة من الجسم بعد ان رشقهم محتجون بالحجارة اثر المصادمات التي حصلت بين الجانبين في منطقة العلاوي.

واردف بالقول ان تصعيدا واعمال شغب تدور عند الساترالاول من جسر الجمهورية في بغداد، مشيرا الى ان مجاميع غير منضبطة تقوم بتكسير بعض المحال التجارية ضمن منطقة حافظ القاضي القريبة من الجسر.

وتابع المصدر ان القوات الامنية ردت على المتظاهرين الذين يحاولون عبور جسر السنك بالقنابل الدخانية، لافتا الى ان المتظاهرين رشقوا القوات الامنية بالحجار وقنابل المولوتوف على ذلك الجسر.

واصيب خمسة من المحتجين بجروح، في مصادمات وقعت مع عناصر قوات حفظ القانون بعد محاولتهم رفع الاسلاك الشائكة من شارع رئيسي في منطقة العلاوي ببغداد.

وفرضت القوات الامنية اجراءات مشددة عند مداخل العاصمة بغداد وحول ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في العراق والمناطق محيطة بها تحسبا من حصول احتكاك مع المتظاهرين.

يأتي هذا في وقت خرج فيه العديد من المحتجين في مناطق وسط وجنوب العراق لاحياء الذكرى الأول للتظاهرات التي انطلقت في 25/10/2019 والتي سقط على اثرها المئات من القتلى واصيب الالاف بجروح على ايدي القوات الامنية ومسلحين.