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رسول يكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية مخمور بشهادة أحد الإرهابيين

Category: أمـن

Date: 2021-03-24T15:16:37+0000
رسول يكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية مخمور بشهادة أحد الإرهابيين

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الأربعاء، تفاصل جديدة تتعلق بعملية جبال مخمور ضمن قاطع عمليات نينوى، وما نتج عنها، وفقا لمعلومات أدلى بها إرهابي سلم نفسه مؤخرا لجهاز مكافحة الإرهاب.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإرهابي (حسان عبد الله هلال) الذي سلم نفسه إلى الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب أدلى بمعلومات عدة أبرزها أن مُكافحة الإرهاب باغت الإرهابيين أثناء تخرج ما تسمى دورة البشائر".

وأضاف رسول أن "هذه المباغتة أسفرت عن مقتل ما يسمى أمير قاطع جبال مخمور أمير طاهر (أبو جرناس)، و(أبو ثابت) ما يسمى مسؤول الأمنية، ومقتل (خالد القريشي) مسؤول ما تسمى كتيبة الفتح".

وتابع أن "العملية أسفرت أيضا عن مقتل (أبو غيث) ما يسمى أمير مفارز القناصين ومرافقيه وهُم أبو غيث وأبو الفرقان، بالإضافة عن قتل عدد كبير ممن أطلق عليهم بالمقاتلين داخل الأوكار"، مشيرا إلى أن "الإرهابي (حسان عبد الله هلال) لم يُغادر جبال مخمور مُنذ ثلاثة أعوام".

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