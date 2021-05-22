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رسول: المراكز المشتركة مع قوات البيشمركة ستكون بإشراف الكاظمي

Category: أمـن

Date: 2021-05-22T07:57:26+0000
رسول: المراكز المشتركة مع قوات البيشمركة ستكون بإشراف الكاظمي

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القوات القوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول يوم السبت أن مراكز التنسيق المشتركة بين القوات الاتحادية، وقوات البيشمركة ستكون بإشراف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال اللواء قوات خاصة رسول في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ما تبقى من داعش في العراق هي الخلايا النائمة، وتعمل بشكل مفارز تتألف من 5 - 6 عناصر تتخفى عن الأنظار، أول تدخل بعمق الصحاري والمناطق الوعرة في الجبال.

وأجمل المتحدث العسكري العمليات ضد داعش منذ الأول من شهر آيار، و لغاية 21 من الشهر ذاته بضبط 202 عبوتين، مع ضبط 963 قطعة سلاح، وقتل أكثر من 20 عنصرا من تنظيم داعش، مشيرا إلى استمرار العمليات في القواطع العسكرية كافة.

وحول مراكز التنسيق المشتركة بين الجيش العراقي وحرس الإقليم (البيشمركة) قال اللواء رسول: هذه المراكز ستكون بإشراف وقيادة الجيش يشترك بها ضباط ممثلون عن صنوف القوات العراقية كافة، مؤكدا أن تلك المراكز تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن عمل هذه المراكز سيكون فقط للتنسيق بين القطعات كافة، وكذلك تنسيق العمليات ضد عصابات داعش الارهابية، وجمع المعلومات الاستخبارية.

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