رسول: الكاظمي يشرف شخصياً على عملية الاقتراع الخاص

شفق نيوز / أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتابع شخصياً سير عملية الاقتراع الخاص في العراق.

وذكر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، لوكالة شفق نيوز، أن "في تمام الساعة السابعة صباحاً افتتحت مراكز الاقتراع الخاص أمام الناخبين من منتسبي الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، للإدلاء بصوتهم في الانتخابات".

وأضاف رسول، أن "عملية الاقتراع الخاص تسير بوتيرة متسارعة وبشكل إيجابي، وسط إجراءات أمنية استثنائية"، مشيراً إلى أن "القائد العام مصطفى الكاظمي يتابع شخصياً سير هذه العملية".

وأوضح أن "هناك إنسيابية عالية في حركة المرور داخل العاصمة بغداد والمحافظات كافة، ولا يوجد أي حظر للتجوال"، مؤكداً في الوقت نفسه تأمين جميع مراكز الاقتراع بشكل تام".