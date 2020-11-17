رسمياً.. واشنطن تقرر خفض عدد قواتها في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الثلاثاء انها ستخفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميللر، إن البنتاغون سيبدأ سحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة.

وأضاف ميللر أنه سيتم خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500، وفي أفغانستان من من حوالي 4500 إلى 2500، وفق ما أوردته رويترز.

وأشار إلى أن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.