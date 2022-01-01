رسمياً.. تركي يباشر مهامه قائداً لشرطة بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، مباشرة اللواء خالد تركي رسمياً بمهام قيادة شرطة بابل.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شقق نيوز، إنه "تسلم اللواء خالد تركي جهاد الشمري منصب قائد شرطة المحافظة خلفاً للواء المهندس علي هلال جاسم".

وأضافت، أن "اللواء تركي باشر بمهامه رسمياً قائداً لشرطة بابل".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي اعفى في وقت سابق من يوم الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل من منصبه على خلفية "مجزرة جبلة".

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في بلدة "جبلة" شمالي محافظة بابل في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

وتقول الرواية الرسمية لخلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا".