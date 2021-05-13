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رسمياً.. الماجدي يتسلم قيادة عمليات البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-05-13T20:32:43+0000
رسمياً.. الماجدي يتسلم قيادة عمليات البصرة

شفق نيوز/ تسلم اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، الخميس، قيادة عمليات البصرة رسمياً، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي تسنم رسمياً مهام إدارة الملف الأمني لقيادة عمليات البصرة بدلا عن اللواء الركن أكرم صدام".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أقال صدام من منصبه في وقت سابق الخميس على خلفية شن فصائل مسلحة هجوماً على قوة أمنية قادمة من بغداد خلال عملية اعتقال قادة في فصائل مسلحة مطلوبين للقضاء.

ووفق ما أبلغت مصادر أمنية مطلعة وكالة شفق نيوز فإن العملية "فشلت" في تحقيق أهدافها؛ إذ حاصر مقاتلو الفصائل، القوة الأمنية في مجمع القصور الرئاسية في البصرة.

وألقى الكاظمي باللوم على صدام في عدم قدرته على حماية القوات الأمنية في مواجهة الفصائل، وفق المصادر.

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