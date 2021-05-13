رسمياً.. الكاظمي يقيل قائد عمليات البصرة

شفق نيوز/ أكد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، إقالة قائد عمليات البصرة من منصبه، بشكل رسمي على خلفية عدم الاستقرار الأمنية والأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمراً بإقالة قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام، من منصبه".

وكان مصدر مسؤول قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ينوي إقالة قائد عمليات البصرة من منصبه، وتعيين قائد الفرقة السابعة عشر في الجيش العراقي اللواء ركن علي الماجدي، خلفاً له.

وأشار إلى أن "سبب الإقالة هو عدم استقرار المحافظة من الناحية الأمنية طوال الفترة الماضية".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت يوم الخميس، عن صدور توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث القصور الرئاسية في محافظة البصرة.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت في محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور في هذه المحافظة".

وأشار البيان ان هدف اللجنة هو "معرفة المقصرين، لغرض اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتناقلت مصادر مختلفة؛ عن حدوث عملية إطلاق النار داخل القصور الرئاسية في البصرة، بسبب قيام قوة امنية خاصة من بغداد اتت لاعتقال شخص مطلوب للقوات الامنية وعند ذهاب تلك القوة الى منزل المطلوب لم تجده وبالتالي غادرت القوة دون عملية اعتقال هذا المتهم.

واشارت المصادر الى ان احد الفصائل المتواجدة بالقصور الرئاسية تدخلت لمنع اعتقال المطلوب المنتمي لهم، وقاموا بإطلاق النار على خلية الصقور المتواجدة داخل القصور الرئاسية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر في 29 تموز 2020، أمراً بإعفاء قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال من منصبه، وتعيين اللواء الركن أكرم صدام بدلاً عنه، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد البصرة استقراراً أمنياً حيث تحدث بين وقت وآخر هجمات مسلحة وعمليات اغتيال للمتظاهرين والناشطين المدنيين، فضلاً عن النزاعات العشائرية المتكررة في مناطق متفرقة من المحافظة.