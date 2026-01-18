رسمياً.. العراق يعلن خلو قواعده العسكرية من التحالف الدولي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يوم الأحد، إكمال عملية إخلاء كافة القواعد العسكرية والمقار القيادية في العراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكدة أن قاعدة عين الأسد الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة أصبحتا تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية.

وذكرت اللجنة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أكملت عملية إخلاء كافة القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الرسمية الاتحادية في العراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق"، موضحة أن الإخلاء تم "بمغادرة أعدادهم القليلة التي كانت متبقية في قاعدة عين الأسد الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة لتصبح هذه المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة، جاءت "تطبيقاً لبيان الحكومة العراقية الصادر في 27 أيلول 2024 والذي رسم الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وتنفيذاً لمخرجات البيان المشترك الصادر في 6 تشرين الثاني 2025 بين العراق والولايات المتحدة الأميركية حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين".

وأكدت اللجنة في بيانها، جاهزية القوات العراقية، مشيرة إلى أن "قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها باتت تمتلك الإرادة والقدرات الكاملة على بسط الأمن في ربوع الوطن كافة وإننا نؤكد للعالم أجمع أن داعش لم يعد يشكل تهديداً استراتيجياً وان قواتنا قادرة تماماً على منع ظهوره مجدداً في العراق أو نفاذه عبر الحدود".

ولفتت اللجنة، إلى "إنهاء المرحلة الاولى من مهمة التحالف الدولي في العراق بالمناطق الاتحادية والانتقال الى العلاقة الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة.

وبحسب اللجنة، ستتركز هذه العلاقة على تفعيل مذكرات التفاهم للتعاون العسكري وتطوير قدرات القوات المسلحة في مجالات التجهيز والتسليح والتدريب والتمارين والمناورات والعمليات المشتركة لضمان ديمومة جاهزيتها ومكافحة داعش.

وحول التنسيق الإقليمي في الملف السوري، أوضحت اللجنة العسكرية العراقية، بدء المرحلة الثانية من مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا وسيستمر التنسيق مع التحالف الدولي فيما يخص دحر تواجد داعش بالكامل في سوريا لضمان عدم تأثير تلك البؤر على الأمن القومي العراقي مع التأكيد على دور التحالف الدولي في العراق بتقديم الدعم اللوجستي العابر لعملياتهم في سوريا من خلال تواجدهم في قاعدة جوية في أربيل كما سينفذ الجيش العراقي عمليات محاربة داعش بالاشتراك مع الولايات المتحدة انطلاقا من قاعدة عين الاسد الجوية عند الضرورة".

وكان الجيش العراقي، أعلن أمس السبت، الإشراف على توزيع المهام الواجبات في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، بعد الانسحاب الأميركي من القاعدة.