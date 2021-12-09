رسمياً.. التحالف الدولي يعلن انتهاء مهامه القتالية في العراق

شفق نيوز / أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن ضد داعش في العراق، يوم الخميس، انتهاء مهامه القتالية في البلاد.

وذكر التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "لقد إنتهى دورنا القتالي في العراق، كما جدّد العراق دعوته لنا في هذه المرحلة الجديدة، ترمز شراكتنا مع العراق إلى الحاجة إلى اليقظة المستمرة".

وأضاف أن "داعش خسرت لكنها لم تنهزم بشكل دائم"، متعهداً بـ"تقديم المشورة والمساعدة للقوات الشريكة لتمكينها من حماية الشعب العراقي.

ويأتي هذا الإعلان، بعد سلسلة من المباحثات بين القوات العراقية والبيشمركة، مع القيادات العسكرية للتحالف الدولي، والقيادة العسكرية الأمريكية، لانهاء وجود قوات التحالف القتالية في العراق، والانتقال إلى الدور "غير القتالي" بحلول الوقت المحدد له في نهاية العام الحالي.