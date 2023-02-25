"رسب في امتحانات نصف السنة".. إحباط محاولة احراق مدرسة من أحد طلابها جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال طالب حاول إحراق مدرسته وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لشرطة النجدة تمكنت من اعتقال طالب مدرسة بالتعاون مع حارس المدرسة المركزية، حيث كان يسعى لإحراقها".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية مسكت بحوزة الطالب جليكان عدد 2 معبأ بمادة البنزين، فضلا عن قنينة عدد 4 كانت أيضا معبأة بمادة البنزين، كان يحملها الطالب ويستهدف اقتحام المدرسة لغرض حرقها"، مشيراً إلى أن "سبب ذلك يعود لرسوب الطالب في المدرسة بامتحانات نصف السنة مؤخراً".