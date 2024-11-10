رسائل تهديد "غامضة" تنتشر قرب منازل في أحد احياء بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الأحد، بمقتل شخص في هجوم مسلح، فيما أشار مصدر في بغداد إلى انتشار رسائل غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شخصا قتل بهجوم مسلح في أطراف قضاء الخالص شمالي ديالى.

وأضاف المصدر؛ أن المعلومات الأولية تشير إلى ان الحادث جنائي ناجم عن خلاف عائلي.

وفي العاصمة بغداد؛ اخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن معلومات وردت بوجود عدد من الظروف الورقية "الغامضة" بالقرب من 6 منازل ضمن منطقة الزعفرانية تعود لمواطنين مدنيين.

وتابع المصدر؛ ان الظروف الورقية قام برميها أشخاص مجهولون، وبعد فتح الظروف تبين وجود رسالة تهديد

إخلاء المنازل خلال أسبوع أو القتل.

وأشار المصدر؛ إلى أن قوة امنية تتابع كاميرات المراقبة في محاولة للتوصل للفاعلين.