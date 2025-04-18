إرسال تعزيزات عسكرية سورية إلى الحدود العراقية

شفق نيوز/ أفاد التلفزيون السوري، مساء الجمعة، بوصول رتل عسكري سوري إلى الحدود العراقية السورية لضبط الحدود.

وأوضحت وسائل إعلام سورية، أن "رتلاً عسكرياً من وزارة الدفاع السورية، وصل مساء اليوم، إلى مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية"، لافتة إلى أن "التعزيزات هدفها ضبط الحدود وعمليات التهريب بين سوريا والعراق".

وكان مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية، مازن علوش، قد كشف يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل الجاري، عن قرب فتح منفذ البوكمال من جهة بلاده، والقائم من جهة العراق، لتبادل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب سقوط نظام الأسد.

وقال علوش لوكالة شفق نيوز، إن "المنفذ سيفتح قريباً لتبادل الحركة التجارية بين العراق وسوريا، بعد مشاورات جرت بين الخارجية السورية والحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "المنفذ مغلق من قبل الجانب العراقي، أما الجانب السوري تتواجد فيه القوات السورية ويسمح فقط المرور من خلاله للمواطنين السوريين القادمين من العراق والعودة الطوعية"، لافتا إلى أنه "منذ سقوط نظام الأسد وحتى هذه اللحظة، عاد أكثر من عشرة آلاف مواطن سوري إلى البلد".

وأوضح علوش، أن "جميع المنافذ الحدودية السورية، ما تزال مغلقة أمام الجميع، أما معبر التنف على الحدود العراقية السورية، فما تزال تديره قوات التحالف الدولي، في حين أن المعابر الباقية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".