رسالة بخط اليد تكشف سبب إقدام ضابط عراقي رفيع على الانتحار

شفق نيوز / كشفت رسالة كتبها ضابط رفيع في الجيش العراقي، يوم الجمعة، عن الأسباب التي أدت إلى إقدامه على الانتحار من خلال شنق نفسه أثناء الواجب.

وأظهرت الرسالة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن الضابط الذي أقدم على الانتحار كان مثقلاً بالديون وبات متعباً من كثرة التفكير في كيفية سداد ما بذمته، رغم أن لا ذنب له بها".

وأضاف الضابط في رسالته، أن "إقدامه على الانتحار، هو لتفادي الانكسار أمام الجميع، وكي لا يجلب لأهله أي عواقب"، مشيراً إلى أنه حاول كثيراً تسوية الأمور لكنه لم يستطع ذلك".

ولفت الضابط المنتحر، إلى أن كل ما حصل له كان بسبب اللواء (ناصر حرز صالح) وهو قائد الفرقة الثامنة في الجيش.

ونوه إلى أن له "مبلغ قدره 200 ألف دولار، بذمة أحد الاشخاص كان قد دفعها له لأجل تسوية الأمور لكن الأخير لم يفعل أي شيء يذكر".

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم ضابط برتبة عقيد في وزارة الدفاع العراقية، "صاحب الرسالة آنفة الذكر"، وهو (معاون مدير قسم الإدارة في المقر المسيطر ضمن قضاء النخيب، بين محافظتي كربلاء والأنبار) على الانتحار أثناء الواجب، من خلال شنق نفسه.