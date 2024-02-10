"أردنيون من أصول فلسطينية".. القبض على 23 شخصاً افتعلوا شجاراً بـ"السكاكين" جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم السبت، بالقبض على 23 شخصاً غالبيتهم أردنيون من أصول فلسطينية، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخفيفة أصيب فيها خمسة أشخاص، في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع بين عدد من الأشخاص تطور الى استخدام الاسلحة البيضاء والخفيفة ضمن منطقة المهدية الثانية في الدورة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بعضهم حالتهم خطرة".

وأضاف المصدر أن "قوة من شرطة بغداد الكرخ تدخلت واعتقلت أكثر من 23 شخصاً من متسببي النزاع أغلبهم من الجنسية الأردنية من أصول فلسطينية"، مبيناً أن "التحقيق جاري معهم لمعرفة أسباب المشاجرة".