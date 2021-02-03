ردا على هجوم داعش .. الحشد يطلق عملية واسعة في "نفط خانة" بديالى

شفق نيوز/ شرع الحشد الشعبي صباح اليوم الاربعاء بعملية أمنية "واسعة" في مناطق "نفط خانة" التابعة لقضاء خانقين شرقي محافظة ديالى، وذلك ردا على الهجوم الذين شنه تنظيم داعش.

وقال الحشد في بيان اليوم، ان العملية انطلقت بمشاركة قوة من اللواء( 1 – 4- 20 -23 – 24- 110- 28 ) وفوج مغاوير القاطع وجميع اقسام قيادة الحشد في ديالى.

ووفقا للبيان فإن العملية تهدف الى تعقب عناصر داعش، وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.

وسقط خمسة مقاتلين من الحشد امس الثلاثاء ضحايا بكمين نصبه عناصر التنظيم المتشدد في قرية "عين السمك" في "نفط خانة".

وزاد التنظيم من هجماته المسلحة مؤخرا في مناطق كانت خاضعة لسيطرته ابان اجتياحه لمساحات تُقدر بثلثي العراق أواسط العام 2014.