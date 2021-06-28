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رداً على قصف القائم.. "المقاومة العراقية" تتوعد أمريكا بـ"الثأر"

Category: أمـن

Date: 2021-06-28T08:38:43+0000
رداً على قصف القائم.. "المقاومة العراقية" تتوعد أمريكا بـ"الثأر"

شفق نيوز/ أصدرت ما تعرف بـ"تنسيقية المقاومة العراقية"، يوم الإثنين، بياناً حول القصف الاخير في مدينة القائم على الحدود العراقية - السورية.

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "لقد قلنا من قبل بأننا لن نسكت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور، وقرار البرلمان، وإرادة الشعب العراقي، وها هي قوات الاحتلال تتمادى في إجرامها بتكرار اعتدائها على المقاتلين العراقيين المرابطين على الحدود مع سورية، هؤلاء الثلة المدافعون عن أمن بلدهم وشعبهم استُشهدوا اليوم بأيدي أمريكية في قاطع القائم".

وأضاف "نحن في تنسيقية المقاومة العراقية سنثأر لدماء شهدائنا الأبرار من مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وبعونه تعالى سنذيق العدو مرارة الانتقام، ولن يرى ما يسره إذا حاول تكرار اعتدائه، والله غالب على أمره".

من جانبها أعلنت "كتائب سيد الشهداء"، الذهاب مع "الاحتلال" الأمريكي إلى "الحرب المفتوحة".

وقالت في بيان؛ "بكل فخر واعتزاز نزف كوكبة من الشهداء السعداء من اللواء ١٤ ابناء سيد الشهداء الذين ارتقوا شهداء بضربة امريكية عدوانية على الشريط الحدودي".

وأشارت الى أن "الشهداء هم حسين علي عبد الحسين صالح البيضاني، وكرار سعد حمدان جلوب المحمداوي، وكرار عبدالعزيز زينل الشبكي، ومحمد رومي ماجد محاسن الفرطوسي".

وقام طيران حربي لم تعرف تابعيته، يوم الاثنين، باستهداف الشريط الحدودي بين القائم العراق و البو كمال في سوريا.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القصف استهدف قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.

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