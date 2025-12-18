رحلة مدرسية تتحول الى مأساة و جريحان بانقلاب مركبة بحادثين في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بانقلاب مركبة وتسجيل إصابات خلال سفرة مدرسية في حادثين منفصلين بالبصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "أثناء رحلة مدرسية لطلاب مدرسة مدينة المدن المتوسطة للبنين في محافظة البصرة، خلال زيارتهم إلى مدينة العاب (جيلفار) شمالي المحافظة، وخلال صعود الطلبة إلى إحدى الألعاب المعروفة بـ(لعبة المقص)، تعرّضت اللعبة لخلل فني أدى إلى اصطدامها بالأرض، ما أسفر عن إصابات خفيفة وأخرى بالغة بين عدد من الطلبة"، مبينا أنه "جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن "كوادر المدرسة وإدارة مدينة الألعاب سارعت إلى التعامل مع الحادث، فيما سجلت إجراءات لمنع التصوير داخل موقع الحادث، الأمر الذي أثار الجدل حول أسباب التكتم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد سلامة الطلبة".

وفي حادث أمني منفصل، أفاد مصدر أمني آخر، للوكالة، بـ"انقلاب مركبة في إحدى المناطق شمالي محافظة البصرة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة".

وأضاف أنه "تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".