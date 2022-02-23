رجل ينهي حياته حرقاً واعتقال مبتز تسبب بانتحار فتاة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بإقدام رجل على الانتحار حرقاً وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، في وقت أعلنت فيه شرطة المحافظة اعتقال مبتز تسبب بانتحار فتاة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً اقدم على الانتحار حرقاً بمادة البنزين بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "سبب الانتحار خلافات عائلية مع زوجته".

وبين المصدر، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب الى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية".

وفي ذي قار ايضاً، أعلنت شرطة المحافظة، القبض على مبتز تسبب بانتحار فتاة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة البطحاء احد توابع قسم بلدة الشامية تمكنت من القبض على متهم تسبب بإنتحار فتاة من خلال ابتزازها وتهديدها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".

واشارت الى "تصديق اقوال المتهم قضائيا"، موضحة أن "قاضي التحقيق قرر توقيفه استنادا لاحكام المادة ( 430 ) من قانون العقوبات العراقي".