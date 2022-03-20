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مقتل امرأة على يد زوجها واصابة 4 أشخاص بجروح في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2022-03-20T11:57:35+0000
مقتل امرأة على يد زوجها واصابة 4 أشخاص بجروح في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بمقتل امرأة على يدي زوجها جنوبي غرب محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً قام بقتل زوجته رميا بالرصاص في قضاء الميمونة جنوبي غرب ميسان بعد نزاع جرى بينها وزوجها اثر خلافات اجتماعية.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال الرجل، بعد ارتكابه الجريمة بوقت قياسي، قبل هروبه الى جهة مجهولة.

في غضون ذلك افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بتسجيل حادثين أمنيين في المحافظة احدهما انفجار مخلف حربي داخل مقبرة وادي السلام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مشاجرة بين أقرباء في منطقة المعمل وسط مدينة النجف انتهت باستخدام الرمان اليدوي بين الطرفين"، لافتا إلى أن " الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بالبحث عن الجناة".

واضاف المصدر، ان " الموقف الامني الآخر تم تسجيله داخل مقبرة وادي السلام، حيث انفجر مخلف حربي داخل المقبرة من مخلفات الجيش السابق، وأدى الانفجار لاصابة شخصين اثنين بجروح نقلا على اثرها إلى المشفى لتلقي العلاج ".

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