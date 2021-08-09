رجل يقتل شقيقه وسط الناصرية ومجهولون يصيبون مواطنا ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمقتل شخص على يد شقيقه وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما تعرض مواطن الى اطلاق نار من قبل مجهولين في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مواطنا أقدم على قتل شقيقه رميا بالرصاص داخل مجمع تينا السكني الخاص باساتذة جامعة ذي قار وسط مدينة الناصرية، بسبب مشاجرة بسيطة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما باشرت بملاحقة الجاني، الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة .

وفي بغداد؛ فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة جسر ديالى القديم جنوبي العاصمة، ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة.