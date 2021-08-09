سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رجل يقتل شقيقه وسط الناصرية ومجهولون يصيبون مواطنا ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-09T09:23:45+0000
رجل يقتل شقيقه وسط الناصرية ومجهولون يصيبون مواطنا ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمقتل شخص على يد شقيقه وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما تعرض مواطن الى اطلاق نار من قبل مجهولين في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مواطنا أقدم على قتل شقيقه رميا بالرصاص داخل مجمع تينا السكني الخاص باساتذة جامعة ذي قار وسط مدينة الناصرية، بسبب مشاجرة بسيطة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما باشرت بملاحقة الجاني، الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة .

وفي بغداد؛ فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة جسر ديالى القديم جنوبي العاصمة، ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة.

related

إصابتان بإطلاق نار وتفجير في بغداد

Date: 2021-07-26 10:47:24
إصابتان بإطلاق نار وتفجير في بغداد

بغداد تستجيب لمهلة "الساعة الواحدة" وتطلق سراح 4 متظاهرين

Date: 2021-05-25 19:28:05
بغداد تستجيب لمهلة "الساعة الواحدة" وتطلق سراح 4 متظاهرين

تحرير فتاتين من ذي قار إحداهما مختطفة في بغداد منذ عام كامل

Date: 2021-04-22 14:00:16
تحرير فتاتين من ذي قار إحداهما مختطفة في بغداد منذ عام كامل

مجهولون يغتالون مواطنا في الناصرية والعثور على جثة مجهولة ببغداد

Date: 2021-05-11 09:04:13
مجهولون يغتالون مواطنا في الناصرية والعثور على جثة مجهولة ببغداد

خلافات فيسبوكية تودي بحياة كربلائي واعتقال متهمين أحدهما سرق 60 مليونا في بغداد

Date: 2021-03-21 09:00:15
خلافات فيسبوكية تودي بحياة كربلائي واعتقال متهمين أحدهما سرق 60 مليونا في بغداد

في الناصرية وبغداد .. مقتل شخص بهجوم مسلح وانتشال جثة من نهر دجلة

Date: 2021-05-23 06:19:33
في الناصرية وبغداد .. مقتل شخص بهجوم مسلح وانتشال جثة من نهر دجلة

إطلاق نار وإلقاء قنبلة على منزل في بغداد

Date: 2021-06-11 20:39:52
إطلاق نار وإلقاء قنبلة على منزل في بغداد

في بغداد.. إصابات بإطلاق نار ومحاولة انتحار وتسمم خلال 24 ساعة

Date: 2021-05-31 07:52:07
في بغداد.. إصابات بإطلاق نار ومحاولة انتحار وتسمم خلال 24 ساعة