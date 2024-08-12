رجل يقتل شقيقه بسكين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن السلطات ألقت القبض على متهم بعد ارتكابه جريمة قتل في منطقة الكسرة وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع إثر خلافات عائلية، حيث استخدم الجاني سكيناً لقتل شقيقه قبل أن يفر من مكان الجريمة.

وأضاف، أنه على إثر ورود بلاغ بالحادث، توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة، الممثلة بقسم ومركز شرطة الأعظمية، إلى موقع الحادث، وتم تشكيل فريق عمل متخصص لجمع المعلومات والتعمق في التحقيق، وقد أظهرت النتائج أن القاتل استخدم أداة حادة (سكين) في جريمته، ونجح في الفرار من الموقع.

وأكد المصدر، القبض على الجاني في وقت قياسي بعد نصب كمين محكم له في منطقة الأعظمية، مشيرا الى إيداع المتهم التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني بمقتل فتاة، من مواليد 2007، إثر إصابتها برصاصة في منطقة الصدر داخل منزلها في قضاء المقدادية، شمال شرقي المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع عندما كانت الفتاة تعبث ببندقية داخل المنزل، حيث انطلقت الرصاصة بشكل غير مقصود.

وأكد والد الفتاة في التحقيقات الأولية أن الحادث نتج عن العبث بالسلاح، مما أدى إلى إطلاق الرصاصة وإصابة ابنته.

وتم فتح تحقيق في الحادث للتأكد من ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.