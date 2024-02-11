زعم انتحارها .. الداخلية: رجل يقتل زوجته قرب الموصل

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، بإقدام رجل على قتل زوجته في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان اليوم، إن قسم مكافحة اجرام تلعفر بالتعاون مع قسم شرطة البعاج في قيادة شرطة محافظة نينوى وبعد ورود إخبار عن وقوع حالة انتحار امرأة داخل دارها في احدى القرى التابعة لقضاء البعاج غربي مدينة الموصل.

وأوضح أنه حسب ادعاء زوجها وبعد الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الادلة وكل ما له مساس بالحادث والتعمق بالتحقيق مع زوج المجنى عليها المتهم ( ح ر ز ا ) تم كشف جريمة القتل خلال اقل من 12 ساعة بعد وقوعها باعتراف المتهم زوج المجنى عليها بارتكابه جريمة قتل زوجته لوجود خلافات ومشاكل عائلية.

وتابع ميري بالقول، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة 406 ق ع .